Сотрудники ФСБ задержали замначальника полиции Красноярского края Сотрудники ФСБ задержали замначальника полиции Красноярского края Привалихина по подозрению в коррупции

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника полиции ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Михаила Привалихина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. По его данным, Привалихин подозревается в коррупции. Комментариев ГУ МВД и ФСБ на этот счет пока нет.

В 8 утра вызвали <...> в ФСБ и прямо в кабинете его задержали, — сказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала Mash, Привалихина задержали при получении взятки в 1,5 млн рублей. Утром к нему домой нагрянули силовики с обыском. Его супругу также доставили в отдел для допроса.

Ранее в Москве оперативниками антикоррупционного подразделения ФСБ был задержан заместитель директора Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России Геннадий Бочаров. Он был задержан с поличным по подозрению в получении взятки.

Специалисты центрального аппарата Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении Бочарова. Подозреваемый выразил готовность дать показания.