Волонтеры Москвы создали Telegram-канал для помощи животным мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве волонтёры помогают найти дом животным, чьих хозяев мобилизовали, создав для этого специальный Telegram-канал. Как сообщает «Осторожно, Москва», за пять дней работы канал «Помощь животным мобилизованных» привлек 200 волонтёров, готовых стать временными или постоянными опекунами для животных и содержать их за свой счёт, в то время как от мобилизованных поступила 21 заявка.

Если вы получили повестку или отбываете в связи с происходящими событиями и у вас животное, которое не с кем оставить, мы готовы вам помочь, — рассказала волонтёр Екатерина.

Ранее в Госдуме призвали региональные власти позаботиться о животных, которых вынуждены оставить мобилизованные хозяева, и определить питомцев в зоогостиницы. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов отметил, что инициатива не будет затратной для регионов, а люди при этом будут уверены, что с их животными все хорошо. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев также сообщил, что в этом помогут штабы движения #МыВместе. Волонтеры не только дадут психологические и юридические консультации военнослужащим и их семьям, но и позаботятся об их питомцах.