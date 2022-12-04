Водитель выжил после того, как его машину насквозь проткнуло отбойником Водитель выжил после того, как его машину насквозь проткнуло отбойником на МКАД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве водитель каршеринга чудом выжил в ДТП на МКАД, сообщают «Новости Москвы». Автомобиль насквозь пронзило отбойником.

Сам водитель остался жив: конструкция прошла всего в нескольких сантиметрах от мужчины. О его состоянии не сообщается.

На помощь пострадавшему пришли очевидцы, которые вызвали ему скорую.

Авария произошла в ночь на 4 декабря на перегоне Зеленый бор — Ивантеевка, на нерегулируемом железнодорожном переезде. Электричка следовала по маршруту Москва-Ярославская — Фрязино. В результате столкновения пострадали два человека, находившиеся в машине — водитель и пассажир такси. В устранении последствий аварии были задействованы 26 человек и девять единиц техники.

Ранее сообщалось о столкновении электрички и КамАЗа в Тамбовской области. В результате происшествия пострадали 14 человек, в раненых числился трехлетний ребенок, которого доставили вертолетом в клинику в Тамбов. В результате столкновения погиб помощник машиниста.

До этого автобус международного перевозчика, ехавший из Риги в Санкт-Петербург, врезался лоб в лоб с грузовиком КамАЗ на трассе под Кингисеппом. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы.