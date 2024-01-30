Водитель сбившей Гельмана машины оказался злостным нарушителем ПДД За сбившей сценариста Гельмана машиной числятся 34 эпизода нарушения ПДД за год

Фото: Boris Kremer/Russian Look/Global Look Press

Александр Гельман

За автомобилем, сбившим 90-летнего сценариста и драматурга Александра Гельмана в Москве, числятся 34 нарушения ПДД за год, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Там добавили, что в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

По предварительным данным, за собственником автомобиля с января 2023 года числятся 34 эпизода нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии разметки и другое, — говорится в публикацию.

Ранее сын Александра Гельмана Павел подтвердил информацию о том, что деятеля искусств сбил автомобиль в центре Москвы. По его словам, драматург получил перелом обеих ног, после чего ему наложили гипс и отправили домой. Он уточнил, что Гельман сейчас чувствует себя хорошо.

Авария произошла 29 января на Тверском бульваре. По данным СМИ, Гельман переходил дорогу рядом с пешеходным переходом, после чего в него влетел автомобиль BMW. Водитель вызвал медиков и сотрудников ГИБДД.

В начале января поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, общественного деятеля доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Там он находился в тяжелом состоянии в коме. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствовал о том, что удар был сильным. Врачи констатировали у потерпевшего перелом свода черепа. Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде. Спустя несколько дней поэт умер.