Власти Москвы не планируют вводить единую форму в школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы не планируют вводить в школах единую форму для учеников, сообщил на пресс-конференции замруководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев. По его словам, которые приводит ТАСС, школы могут обозначить жесткие требования к внешнему виду учеников или же выбрать определенную форму и пользуются этим правом после согласования с родительским советом.

В Москве на данный момент не планируем вводить единую школьную форму. Однако у школ есть право обозначить жесткие требования к внешнему виду учеников либо выбрать определенную форму. И многие образовательные учреждения этим правом воспользовались, — сказал Молев.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести в российских школах единую форму. Психолог Наталья Малышева рассказала, что школьная форма позволяет детям настроиться и сконцентрироваться на обучении, а также уравнивает учеников и тем самым нивелирует унижение и насмешки, которым может подвергнуться ребенок из-за одежды.

В свою очередь психолог Ирина Таранова предположила, что введение единой школьной формы в России приведет к угнетению у детей и подростков потребности в самовыражении, которая начнет выражаться в других формах, в том числе через протестное поведение. В то же время подростки, которые не могут покупать себе дорогую одежду, не будут чувствовать себя ущемленными.