Психолог раскритиковала идею ввести единую школьную форму Психолог Таранова: введение школьной формы спровоцирует протестное поведение у подростков

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Выставка школьной формы российских производителей

Введение единой школьной формы в России приведет к угнетению у детей и подростков потребности в самовыражении, рассказала психолог Ирина Таранова в разговоре с НСН. Эта потребность начнет выражаться в других формах, в том числе через протестное поведение. При этом эксперт отметила и положительную сторону данной инициативы — по ее словам, благодаря ей подростки, которые не могут покупать себе дорогую одежду, не будут чувствовать себя ущемленными.

В подростковом возрасте есть потребность самореализовываться, в том числе через внешний вид. Это такие навыки самопрезентации, которые в подростковом возрасте очень важны: одежда, особенности прически. Есть потребность подростка и ребенка отличаться. Когда мы их лишаем такой возможности, они могут найти другой способ самореализации, в том числе плохие компании и протестное поведение, — рассказала Таранова.

Психолог отметила, что детям, родители которых не могут позволить себе покупать дорогую одежду, следует рассказать о других способах самовыражения — в том числе посредством секций и кружков.

Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство планирует ввести в российских школах единую форму.

Психолог Наталья Малышева ранее рассказала, что школьная форма позволяет детям настроиться и сконцентрироваться на обучении. Она также добавила, что форма уравнивает учеников и тем самым нивелирует унижение и насмешки, которым может подвергнуться ребенок из-за одежды.