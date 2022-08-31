Психолог рассказала о влиянии школьной формы на обучение Психолог Малышева: школьная форма позволяет сконцентрироваться на учебе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Школьная форма позволяет детям настроиться и сконцентрироваться на обучении, заявила психолог Наталья Малышева. Она также добавила, что форма уравнивает учеников и тем самым нивелирует унижение и насмешки, которым может подвергнуться ребенок из-за одежды, пишет Lenta.ru.

Сейчас бесконечные споры по этому вопросу: нужна она (школьная форма. — NEWS.ru) или нет? Мой ответ — однозначно да​, — подчеркнула специалист.

Психолог напомнила, что после отмены школьной формы в 90-х годах многих детей из семей с низким достатком одноклассники унижали из-за их внешнего вида, что в итоге отбивало желание ходить в школу и в отдельных случаях доводило до депрессии.

Малышева заверила, что одинаковая форма не только не дискриминирует ребенка по отношению к другим ученикам, но и повышает шансы на постановку и реализацию целей.

Накануне в Санкт-Петербурге в ходе городского педагогического совета предложили ввести школьную форму для учителей. Член совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что подобная инициатива может быть принята, однако насильно заставить педагогов носить униформу нельзя, поэтому они должны иметь право отказаться.