Ветеран передал Путину красный сверток и попал на видео

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

После завершения парады Победы на Красной площади президент России Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны. В ходе общения один из них передал российскому лидеру красный сверток, который Путин забрал с собой. Этот момент попал на видео.

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проведением парада командовал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков, принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу. В начале парада состоялся вынос флага России и Знамени Победы.

Президент России Владимир Путин завершил свою речь на параде словами о величии единства РФ. Он подчеркнул, что нет ничего крепче, мощнее нашего единства, нет ничего сильнее нашей любви к Родине.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что лидеры стран СНГ приехали в Москву на парад Победы, поскольку считают 9 Мая святым днем. Он выразил благодарность политикам за визит и желание быть вместе с Россией в этот день.

В российскую столицу прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.