Синоптик раскрыл, когда в Санкт-Петербурге прогремят грозы Синоптик Ильин: в Санкт-Петербурге в течение рабочей недели ожидаются грозы

В Санкт-Петербурге в течение рабочей недели 21–25 июля ожидаются дожди и грозы, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, погода будет однородной, температура воздуха не будет превышать +26 градусов.

В Петербурге и Ленинградской области погода прогнозируется довольно однородная с кратковременными дождями в течение всей рабочей недели, временами прогремят грозы. Температура воздуха с понедельника по четверг в Северной столице в дневные часы будет находиться в диапазоне от +24 до +26 градусов. В пятницу — плюс 21–23. По ночам — плюс 17–19 градусов, — сказал Ильин.

Он уточнил, атмосферное давление в Санкт-Петербурге в понедельник составит 756 миллиметров ртутного столба, а к концу рабочей недели оно снизится на один пункт. Днем в субботу, 26 июля, будет солнечно, осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23–28 градусов.

В воскресенье — плюс 24–26, в течение всего дня прогнозируется дождь, не исключены грозы. В ночное время температура воздуха на протяжении выходных сохранится в диапазоне от +17 до +19 градусов, — добавил Ильин.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что до конца недели 20 июля погода в Москве будет носить неустойчивый характер. По его словам, 19 июля ожидается возвращение в столицу осадков.