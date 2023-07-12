Baza: в здании ФНС в Москве вспыхнул пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве произошел пожар в здании Федеральной налоговой службы на Неглинной улице. По данным канала, никто не пострадал.

Baza сообщает, что очаг возгорания находился в серверной блоков бесперебойного питания, расположенной на первом этаже, пламя удалось потушить до приезда экстренных служб, причиной пожара, стало короткое замыкание.

Сотрудники МЧС в данный момент осматривают здание.

В мае в здании Министерства обороны России, расположенном в центре Москвы, произошел пожар. По данным Агентства городских новостей «Москва», причиной задымления стал пуск генератора. Задымление случилось в результате технологического процесса, пожара внутри здания не было.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что 3 мая в Москве от анонимов поступило более тысячи сообщений о минированиях, все они оказались ложными. Основная часть сообщений касалась социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, полиции и военкоматов.

В конце того же месяца восемь районных судов Москвы эвакуировали из-за сообщений о минировании. Все угрозы отказались ложными. В первых числах апреля эвакуационные мероприятия прошли в 10 столичных школах из-за сообщений о заложенных бомбах. Ни одно из них не подтвердилось.