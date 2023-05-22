В Москве загорелось здание, в котором находится военкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве произошел пожар в здании, в котором располагается военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На место происшествия направлены 15 пожарных расчетов.

В Колодезном переулке горит 6-этажное здание. В нем расположен объединенный военный комиссариат Преображенского района, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что горение наблюдается на шестом этаже. Собеседник агентства добавил, что в здании помимо военкомата располагаются офисы, кафе и спа-салон.

В пресс-службе МЧС России по Москве NEWS.ru сообщили, что площадь пожара составила 50 кв. м и к настоящему времени он полностью ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что в Мурманске произошел пожар в здании областного военкомата. Очаг возгорания находился в кабинете соцобеспечения. Пожарным удалось справиться с огнем в течение часа. Никто при этом не пострадал. Полиция задержала подозреваемого в поджоге — 19-летнего местного жителя. Тот дал признательные показания, сообщив, что его заставил устроить пожар неизвестный шантажист во время онлайн-переписки.