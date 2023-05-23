В Москве задержали устроившего диверсию перед Днем Победы SHOT: в Москве задержан устроивший диверсию на железнодорожной станции перед Днем Победы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о задержании диверсанта, который перед Днем Победы поджег оборудование железнодорожной станции Электрозаводская в Москве. По информации канала, злоумышленник признался, что хотел подзаработать, а за поджог ему обещали заплатить 15 тысяч рублей.

SHOT сообщает, что 22-летний задержанный 8 мая поджег два релейных шкафа на участке Электрозаводская — Сортировочная, один из которых использовался для управления светофорами. Сотрудники оперативных служб нашли на месте две пластиковые бутылки и рабочие перчатки. Произошедшее не нарушило движение поездов.

Задержанный прежде уже дважды был судим за кражу. Диверсант рассказал, что устроить поджог ему предложил в соцсети неизвестный, он пообещал заплатить 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о приведении транспортных средств или путей сообщения в негодность, максимальное наказание по которой предусматривает лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее в Подмосковье из-за поджога релейного шкафа было задержано движение шести поездов. Возгорание произошло утром 21 мая на перегоне Раменское — Бронницы, прибывшим на место пожарным удалось локализовать возгорание через 45 минут, релейный шкаф полностью выгорел.