В Москве задержали подозреваемого в убийстве украинки на парковке СК задержал подозреваемого в убийстве женщины на парковке в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве 30-летней гражданки Украины Вероники Казык, сообщает Telegram-канал «112». По данным источников, задержанным оказался ее 68-летний бывший супруг. В публикации говорится, что он признался в преступлении и активно сотрудничает со следствием.

Позднее информацию об убийстве гражданке Украины подтвердила и пресс-служба прокуратуры Москвы. В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Задержан бывший муж убитой женщины 1957 г. р. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказала ранее работодательница погибшей женщины в беседе с «Газета.ru», супруг действительно угрожал ей расправой, требуя переписать на него квартиру и машину.

Бывший муж постоянно угрожал ее убить. Требовал переписать квартиру, делили машину. Подробностей не знаю. Она не обращалась в полицию, но сменила квартиру и машину. Недавно ей исполнилось 30 лет. Для нас это большая потеря, — поделилась она.

Ранее днем на заднем сидении автомобиля на Вешняковской улице в Москве обнаружили тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.