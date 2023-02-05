Задержанная в Москве за сине-желтую ленту девушка осталась ночевать в ОВД

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Девушка, задержанная 4 февраля полицейскими у станции московского метро «Арбатская», по-прежнему находится в отделении полиции, сообщает издание «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Полицейские остановили ее и троих ее друзей из-за сине-желтой ленты на рюкзаке девушки и радужной коровы.

Какую статью вменяют девушке, остается неизвестным.

Суд в Сочи оштрафовал на две тысячи рублей 38-летнюю местную жительницу за статус в WhatsApp в поддержку Украины, написанный на корейском языке.

Ранее девятиклассница из московского лицея НИУ ВШЭ включила на смартфоне украинский гимн во время прослушивания российского гимна в учебном заведении. На кадрах видно, что ученики стоя слушают гимн России, а в это же время девушка включает гимн Украины и весело демонстрирует украинский флаг на своем смартфоне. Подруга школьницы, которая сидела рядом во время инцидента, принесла извинения, а саму школьницу затравили в соцсетях.

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