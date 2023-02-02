Женщина поплатилась за поддержку Украины на корейском языке Суд Сочи оштрафовал женщину на две тысячи рублей за проукраинский статус на корейском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Сочи оштрафовал на две тысячи рублей 38-летнюю местную жительницу за статус в WhatsApp в поддержку Украины, написанный на корейском языке, сообщается в Telegram-канале пресс-службы судов Краснодарского края. Женщина признала вину в полном объеме и просила назначить ей минимальное наказание.

01.02.2023 года женщина разместила в мессенджере надпись на корейском языке, перевод которой является установленной атрибутикой приветствия экстремистских организаций, деятельность которых решением Верховного Суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. <...> Суд постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

Ранее девятиклассница из московского лицея НИУ ВШЭ включила на смартфоне украинский гимн во время прослушивания российского гимна в учебном заведении. На кадрах видно, что ученики стоя слушают гимн России, а в это же время девушка включает гимн Украины и весело демонстрирует украинский флаг на своем смартфоне. Подруга школьницы, которая сидела рядом во время инцидента, принесла извинения, а саму школьницу затравили в соцсетях.