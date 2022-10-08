Полиция забрала школьницу в отдел из-за аватарки с желто-синими цветами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы сообщила, что ее дочь-пятиклассницу забрали в отдел полиции после того, как один из родителей другого ученика пожаловался на желто-синюю гамму в профиле соцсетей школьницы. По информации ОВД-Инфо (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) жалобу в полицию написал директор одной из школ столичного района Некрасовка.

По данным портала, глава учебного заведения в письме попросил «обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции». Помимо этого, директор попросил полицию «повлиять на воспитательную позицию» матери, чтобы та не «воздействовала» на дочь «убежденностью собственных политических взглядов», а также не потакала «в обсуждении межнациональных и политических вопросов в детском коллективе».

По информации «ОВД-Инфо», 5 октября в районе 10:00 в школу за девочкой приехали полицейские. Инспектор по делам несовершеннолетних Диана Мжельская попыталась выяснить у школьницы, работает ли ее мама и как они проводят свободное время.

Отмечается, что полицейские доставили девочку в отдел отдельно от матери.

На глазах у плачущего ребенка силовики грубо повели мать к выходу, — говорится в публикации.

После этого состоялся трехчасовой допрос матери школьницы. Сотрудники правоохранительных органов пытались выяснить, почему девочка в качестве аватарки выбрала картинку с «украинским» сочетанием цветов, а после составили протокол доставления несовершеннолетней в отдел и объяснения.

Затем полицейские пришли к семье домой. Силовики, как указывают журналисты, изучили переписки и историю поиска в телефоне, ноутбуке, а также рылись в постельном белье в течение часа.

На днях инспектор по делам несовершеннолетних устно сообщила матери, что их вызовут на комиссию для постановки на профилактический учет, — указано в материале.

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