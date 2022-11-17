Школьница включила гимн Украины во время церемонии исполнения российского

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Девятиклассница из московского лицея НИУ ВШЭ включила на смартфоне украинский гимн во время прослушивания российского в учебном заведении. Как сообщает Telegram-канал SHOT, за этот поступок школьницу затравили в соцсетях. На кадрах видно, что ученики стоя слушают гимн России, а в это же время девушка включает гимн Украины и весело демонстрирует украинский флаг на своем смартфоне.

Подруга школьницы, которая сидела рядом во время инцидента, уже принесла извинения.

Я действительно раскаиваюсь в том, как себя повела, и жалею о случившемся. В тот момент я даже не видела, что было на экране моей соседки, я никак не могу отвечать за ее действия, но просто хочу сказать, что действительно люблю свою страну, я уважаю ее символы, — говорит девочка.

В конце июля воронежский подросток осквернил захоронение ветерана ВОВ, помочившись на надгробие с криком «Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». В распространившемся в Сети ролике парень заявил, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начал обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения. Парня привлекли к ответственности по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронений».