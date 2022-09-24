В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ночь с 23 по 24 сентября в Москве выпало 13 мм осадков, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центра погоды «Фобос». Отмечается, что это составляет 20% от сентябрьской нормы в столице.

Около 13 мм осадков выпало в Москве за ночь субботы, это составляет 1/5 часть от сентябрьской нормы, — передает агентство.

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного дождя. Он ожидается в субботу, 24 сентября, следует из данных прогностической карты. Предупреждение о грозе в Москве и области будет действительным до полуночи 25 сентября.

О приходе в регион глубоко осенней погоды ранее предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это связано с надвигающимся на Москву с юго-востока циклоном, центр которого будет находиться над столицей. Он указал, что плотные облака приведут к тому, что температура днем и ночью почти не будет отличаться. В субботу будет облачно, местами пройдут дожди, температура воздуха днем и ночью составит от 8 до 11 градусов.