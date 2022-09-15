В Москве стартовала акция «Мой выбор будущего» о профориентации для детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве стартовала всероссийская акция «Мой выбор будущего», в рамках которой лучшие участники федерального проекта «Билет в будущее» поделились своим опытом успешной профориентации. На данный момент 37 школьников стали лицами проекта на различных рекламных поверхностях в столице, в будущем реклама также появится в Московском метрополитене на новых широкоформатных цифровых стендах.

Проект ранней профориентации «Билет в будущее» за два года развития показал значительный рост интереса к нему со стороны школьников и родителей и привлек миллионы людей по всей стране. Промежуточным итогом работы проекта стало большое количество положительных отзывов и почти 700 тысяч детей, получивших свои рекомендации с его помощью.

Фото: Пресс-служба «ВКонтакте»

Как рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин, в этом году список новых форматов для профориентации заметно пополнится.

Отрадно видеть, как государство вкладывается в подобные сервисы, доступные бесплатно и полезные детям, родителям, педагогам, — сказал он.

В ближайшие выходные в Москве состоится ряд запоминающихся культурных мероприятий: в Кремле пройдёт фестиваль национальных оркестров России, а в Новом Манеже — выставка-инсталляция «Новый человек», приуроченная к 350-летию со дня рождения российского императора Петра Великого. Также с 15 по 30 сентября 2022 года в столице во второй раз пройдет фестиваль актуального научного кино в России — ФАНК. Увидеть киноновинки можно будет на нескольких столичных площадках — в «КАРО Октябрь», кинотеатре «Иллюзион», кинотеатре «Пионер».