Объявлены ближайшие культурные мероприятия Москвы

Фото: Пресс-служба фестиваля национальных оркестров России в Кремле

В ближайшие выходные в Москве состоится ряд запоминающихся культурных мероприятий: в Кремле пройдёт фестиваль национальных оркестров России, а в Новом Манеже — выставка-инсталляция «Новый человек», приуроченная к 350-летию со дня рождения российского императора Петра Великого.

С 15 по 30 сентября 2022 года в столице во второй раз пройдет фестиваль актуального научного кино в России — ФАНК. Увидеть киноновинки можно будет на нескольких столичных площадках — в «КАРО Октябрь», кинотеатре «Иллюзион», кинотеатре «Пионер». В этом году ФАНК откроется фильмом российского производства — альманахом «16 способов изменить мир» (2022), созданным в Лаборатории научного кино.

18 сентября впервые состоится фестиваль национальных оркестров России в Государственном Кремлевском дворце. На сцене выступят ведущие национальные музыкальные коллективы из 15 регионов страны. Вместе с оркестрами выступят и популярные артисты.

С 16 сентября по 6 ноября пройдет выставка-инсталляция «Новый человек» в Новом Манеже, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Выставочный проект посвящен преобразованиям российского императора и демонстрирует революционность, всеохватность и глубину его реформ.

С 10 сентября по 6 ноября в парке «Зарядье» пройдет выставка молодых московских художников «ВЫПУСК’22», которые представят различные художественные школы и направления, разные техники и жанры изобразительного искусства. Экспозиция объединяет живопись и графику, скульптуру и книжную иллюстрацию, керамику, стекло, текстиль, сценографию, продуктовый, фешен- и гейм-дизайн, видеоарт.

17 сентября в рамках параллельной программы к новой выставке «МиГ» в Музее Москвы пройдет серия мастер-классов для глухих и слабослышащих. Вместе с командой направления Deaf Teens школы «Каскад» ребята изучат, как связаны искусство и исследования города и его жителей, какие есть места притяжения для глухих и слабослышащих в Москве, какие есть места для учебы и отдыха и многое другое.

15 и 18 сентября пройдет экскурсия в здания Московского электрозавода, на которой расскажут историю предприятия, а также познакомят с его необычной архитектурой.

Ранее Москва отметила 875-й день рождения. По всему городу прошли концерты, фестивали, ярмарки, театрализованные представления. Перед гостями праздника выступили известные творческие коллективы, популярные эстрадные исполнители, а также начинающие артисты.