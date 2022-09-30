В Москве стали разносить уведомления об отзывах повесток

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Москве сотрудники префектур начали разносить по домам отзывы аннулированных после проверки повесток, передает агентство «Москва». Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что работники военкоматов совместно с муниципальными службами оперативно рассматривают жалобы жителей города по вопросам мобилизационных повесток.

Повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных запасников, отзываются по итогам дополнительных проверок с учетом жалоб граждан, — отметило агентство.

В Москве повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных, начали отзывать, заявил Собянин. По его словам, сотрудники военкоматов совместно со специалистами городских служб дополнительно проверили мобилизационные повестки, которые разослали жителям столицы.

Также градоначальник добавил, что для рассмотрения конкретных жалоб по мобилизационным повесткам на телефонных линиях «122» и +7 495 777-77-77 открыт отдельный канал. А в военкоматах действуют специальные группы для рассмотрения жалоб жителей по вопросам призыва.

Кроме того, задать вопросы по мобилизации можно с помощью чат-бота @MobilizationmskBot в Telegram, который открыло правительство Москвы. База знаний сформирована на основе информации, предоставленной Минобороны России.