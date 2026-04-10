В Москве сгорел легковой автомобиль у здания мировых судей

В Москве у здания мировых судей сгорел легковой автомобиль, сообщает 360.ru. Инцидент произошел в районе Чертаново на улице Красного Маяка.

Машина сгорела за 10 минут! Просто в хлам сгорела, от нее ничего не осталось. Такого у нас еще не было. Владелец авто в крайне подавленном состоянии. Вероятнее всего, замкнуло проводку, — рассказала одна из очевидцев события.

Экстренные службы потушили пламя. Несмотря на помощь пожарных, автомобиль сильно пострадал.

Ранее сообщалось, что причиной мощного взрыва в многоэтажке на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге стали опасные кухонные эксперименты местного жителя с пиротехникой. По информации источника, мужчина пытался самостоятельно изготовить наполнение для страйкбольных гранат, однако в процессе химической варки состав сдетонировал.