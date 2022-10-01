В Москве призывнику сломали дверь, чтобы вручить ему повестку В Москве призывнику сломали дверь в подъезде

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В московском районе Фили призывнику сломали дверь в подъезде, чтобы вручить ему повестку на военную службу, сообщает «Осторожно, Москва». Жители дома, где была сломана дверь, рассказали, что в дом пришли неизвестные и выкрутили замки от тамбурной двери, чтобы попасть в квартиру к призывнику, где в данный момент проживают его родители-инвалиды.

Человеку пытались вручить повестку, пришли люди без опознавательных знаков, не в военной или полицейской форме, пытались попасть в квартиру. Выкрутили замки от тамбурной двери, выключали электричество. В квартире, куда пытались попасть, проживают родители-инвалиды, — рассказали соседи.

Ранее сообщалось, что студент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Новожилов с инвалидностью III степени не смог вылететь из Минеральных Вод в Ереван со своим другом из-за частичной мобилизации. По информации учащегося, он должен был отправиться в Армению для того, чтобы сдать языковые тесты TOEFL и GRE для поступления в один из вузов США на PhD (докторантура).

До этого стало известно, что россиянина с диагностированной шизофренией мобилизовали по повестке в Хабаровске. Как рассказала жена мобилизованного, мужчину увезли в военную часть города Бикина, хотя он с 2017 года состоит на учете в психиатрической больнице.