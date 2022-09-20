В Москве пенсионер избил школьника до реанимации

В Москве пожилой мужчина избил шестиклассника до реанимации, передает «Московский комсомолец». По данным издания, пенсионер наносил удары ребенку палкой.

Инцидент произошел вечером 19 сентября на Щелковском шоссе. По предварительным данным, 12-летний мальчик получил серьезную травму живота, из-за чего его пришлось доставить в реанимацию. Ребенок утверждает, что избиение — дело рук 68-летнего мужчины.

17 сентября в Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил третьеклассника Степу, заступившегося за маму. Незнакомец начал оскорблять женщину рядом с автобусной остановкой, а когда ребенок вмешался в конфликт, его ударили по лицу пачкой сока.

Ранее стало известно, что школьника и его отца избили в батутном центре в Москве. Мальчика избили другие дети, а один из взрослых напал на его 41-летнего отца. Медики диагностировали у ребенка ушиб грудной клетки, а также заподозрили компрессионный перелом.

Недавно стало известно, что в Махачкале сотрудница детсада избила пятилетнего ребенка с аутизмом. Мама мальчика примерно за месяц до инцидента стала замечать сильный невроз у ребенка , а когда однажды зашла за ним пораньше, у малыша случилась истерика, а на его лице были ссадины. Родительница немедленно запросила записи с камер видеонаблюдения.