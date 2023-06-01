В Москве ограбили на 21 млн рублей директора крупной компании Пятеро налетчиков избили и ограбили главу компании «Таксити» Маргаряна возле дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятеро неизвестных граждан избили и ограбили генерального директора компании «Таксити» Феликса Маргаряна возле дома, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел 31 мая. У мужчины отняли пять наручных часов известных элитных марок, ювелирные изделия и 21 миллион рублей наличных денег.

Позднее врачи диагностировали у пострадавшего ушибленную рану головы и множественные ссадины на теле, — сообщил информированный источник телеканала.

В мае в Кабардино-Балкарии грабители вломились в дом к члену комиссии Совета местного самоуправления городского поселения Майский Александру Макарьеву и украли у него 18 млн рублей. Сначала они избили чиновника, потом приставили нож к его горлу и забрали деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в новосибирском городе Тогучин вор попытался украсть металлолом из постройки на участке бывшей АЗС, но во время кражи на него рухнула потолочная плита. Мужчину доставили в больницу, врачам пришлось ампутировать ему ступню. Из-за происшествия на владельца участка завели дело. Его обвинили в причинении вреда здоровью по неосторожности. Вор при этом сознался, что сам спровоцировал обрушение, когда бил кувалдой по несущей конструкции.