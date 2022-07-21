В Москве нашли тело бывшего генерала ФСБ РЕН ТВ: в Москве нашли тело отставного генерала ФСБ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве нашли тело отставного генерал-майора ФСБ Евгения Лобачева, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным телеканала, накануне жена бывшего сотрудника спецслужб рассказала, что ее 76-летний супруг ушел на прогулку, но так и не вернулся. В итоге тело ветерана ФСБ было обнаружено в тот же вечер на лестничной клетке в доме на Качалинской улице. Уточняется, что рядом с ним лежал самозарядный пистолет ТТ.

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ РФ в отставке Евгений Лобачев. <...> Тело ветерана ФСБ обнаружили тем же вечером лестничной клетке в доме на Качалинской улице. Рядом лежал пистолет ТТ, — сказано в сообщении.

Собеседник телеканала отметил, что в последнее время у Лобачева были проблемы со здоровьем. Кроме того, у генерала в отставке были финансовые трудности.

В апреле около населенного пункта Турали в Дагестане нашли сгоревшую машину ВАЗ-2107, в которой находилось тело полицейского. Погибшим оказался сотрудник ОМВД России по городу Каспийску, который находился в автомобиле в свободное от службы время. Следователи завели уголовное дело по статье 105 УК России (убийство).