В Москве на выходных перекроют улицы и закроют метро Набережные в центре Москвы перекроют в субботу утром из-за «Зеленого марафона»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Утром в субботу, 20 мая, в Москве будет временно закрыто движение на набережных и на ряде улиц. Причиной станет проведение в столице «Зеленого марафона». Об этом сообщили в московском департаменте транспорта.

По имеющимся данным, с 05:00 закроется движение по Большому Москворецкому мосту и на площади Васильевский спуск. В 07:00 перекроют движение на улицах Варварка, Ильинка, на Новой и Старой площадях. С 07:50 закроются Софийская, Раушская, Космодамианская, Устьинская и другие центральные набережные Москвы.

Кроме того, с 00:01 субботы и до окончания мероприятия в местах его проведения временно окажется недоступна парковка.

Также 20 мая с 09:00 до 15:00 закроется проезд на участке Крылатской улицы от дома 2А до остановки «Дворец ледового спорта» из-за проведения велогонки «Крылатские холмы».

Диптранс Москвы также сообщил, что 20 и 21 мая будет закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена для проведения ремонтных работ.

Ранее в Москве на станции метро «Лермонтовский проспект» у одного из пассажиров нашли гранату. Боеприпас обнаружили во время досмотра. Специалисты устанавливают, является ли граната боевой или нет. Для проверки подозрительного предмета на место вызвали кинологов.