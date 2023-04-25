Гранату нашли у пассажира метро в Москве «360»: гранату нашли у пассажира метро в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на станции метро «Лермонтовский проспект» у одного из пассажиров нашли гранату, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник. Боеприпас обнаружили во время досмотра. Территория станции оцеплена, является ли граната боевой или нет, установят специалисты.

Как сообщается в Telegram-канале столичного дептранса, на станции по требованию полицейских закрыли северный вестибюль.

На станции «Лермонтовский проспект» по требованию полиции временно закрыт для входа северный вестибюль (выходы 5-6). Для входа пользуйтесь южным вестибюлем (выходы 1-4) и станцией «Косино» Некрасовской линии, — говорится в сообщении дептранса.

Как пишет Telegram-канал Baza, гранату высветили в приборе для досмотра. Ее пытался пронести на станцию некий мужчина. Для проверки подозрительного предмета на место вызвали кинологов. По данным источника РЕН ТВ, обнаруженная граната, скорее всего, является муляжом.

23 апреля гранату обнаружили под опорой ЛЭП на востоке Москвы. Предполагаемый снаряд, похожий на гранату РГД-5, нашли в лесополосе недалеко от МКАД в районе Ивановское, писали СМИ. На месте работали оперативные службы, о результатах проверки не сообщалось.