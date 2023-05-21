В Москве эвакуировали посетителей ТЦ из-за замыкания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Ховрино на улице Дыбенко людей эвакуировали из здания торгового центра, передает Telegram-канал «360» со ссылкой на источник. На территории торгового центра находится частная школ, где произошло короткое замыкание.

В школе пояснили, что открытого горения не было. Никто из посетителей и сотрудников ТЦ не пострадал.

21 мая сообщалось, что в Центральной клинической больнице РАН в Москве работники смогли затушить возгорание в подвальном помещении до прибытия пожарных. Эвакуировать людей из здания не пришлось. Инцидент произошел в здании на Литовском бульваре. Выяснилось, что в подвале горел матрас. Происшествие обошлось без пострадавших.

Вечером 13 мая в городе Тольятти Самарской области произошел крупный пожар на территории завода по производству дверей Ferroni. По данным МЧС РФ, площадь пожара достигла 20 тысяч квадратных метров. На площади 5 тысяч квадратных метров обрушилась кровля. К тушению пожара пришлось привлечь два поезда специального назначения. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за сбоя в технологическом процессе.