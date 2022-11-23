В Москве арестовали двух фигурантов дела о пожаре на цветочном складе Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о пожаре на цветочном складе

Фото: Тихонова Пелагия/АГН «Москва»

Пожар на цветочном складе на Комсомольской площади

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал двух фигурантов дела о смертельном пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади, сообщает Telegram-канал «112». Так, учредитель и гендиректор ООО «Нова Флоре» Антон Мачелюк отправлен под домашний арест, а специалист по охране труда и пожарной безопасности на железнодорожной станции Москва-Ленинградская Владимир Коновалов будет находиться в СИЗО. Срок ареста для каждого из них составит два месяца.

Помимо них фигурантом дела о пожаре проходит супруга Мачелюка — она является генеральным директором компании, торгующей цветами. В качестве меры пресечения для нее суд избрал запрет определенных действий.

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади произошел 20 ноября. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. По официальным данным, в результате происшествия погибли семь человек. Также пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.

В двухэтажном помещении склада регулярно устраивали вечеринки. На первом этаже обустраивали танцпол, на втором — бар и столики, на которых горели свечи. Проходила ли такая вечеринка в день, когда случился пожар, пока неизвестно.

Ровно три года назад в здании также случился пожар, для тушения которого использовали пожарный поезд. В Сети нашлось видео с рекламой одной из цветочных компаний, которая располагалась по указанному адресу. На нем видно, как захламлен двор склада.