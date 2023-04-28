В Москве арестовали четвертого за неделю подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Бойко по делу о госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста россиянину по фамилии Бойко, подозреваемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ), передает ТАСС. Это уже четвертый человек, который заключается под стражу в столице по данной статье на текущей неделе.

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бойко Е. Ю. удовлетворено, — цитирует агентство сообщение суда.

Уголовное дело в отношении Бойко засекречено, в правоохранительных органах арест россиянина агентству не прокомментировали.

Накануне аналогичная мера пресечения была избрана гражданину России Расулову, а еще днем ранее под арест были отправлены Довгань и Плыске.

В начале текущей недели в Ростовской области был осужден по статье о госизмене ефрейтор Илья Трачук. Южный окружной военный суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, осужденный был лишен воинского звания.

26 апреля Совет Федерации одобрил закон о введении за государственную измену наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, будет наказываться сроком до пяти лет заключения.