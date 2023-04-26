Россиянина заключили под стражу по делу о госизмене Гражданина России по фамилии Довгань арестовали по делу о государственной измене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве Лефортовский суд арестовал гражданина России по фамилии Довгань по делу о государственной измене, передает ТАСС. Мера пресечения была избрана ему по ходатайству ФСБ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довганя А.С. удовлетворено, — сообщила агентству представитель суда.

О задержании Довганя сотрудниками ФСБ стало известно накануне. Подробности вменяемого россиянину преступления пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области осудили ефрейтора Илью Трачука по делу о госизмене. Южный окружной военный суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, осужденный был лишен воинского звания.

В апреле Госдума одобрила поправки, предполагающие ужесточение наказания по статье о госизмене до пожизненного срока. Один из авторов инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что считает пожизненное заключение адекватным и справедливым наказанием за предательство.