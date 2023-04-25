ФСБ задержала россияна по подозрению в госизмене

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина России по подозрению в государственной измене, передает ТАСС со ссылкой на данные из судебной картотеки Лефортовского суда Москвы. Отмечается, что решение об аресте россиянина суд еще не принял. Задержанному вменяется совершение преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), наказание за которое предусматривает до 20 лет лишения свободы. Других подробностей не приводится.

В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Довгань А. С, — говорится в сообщении.

В апреле Госдума приняла поправки, предполагающие ужесточение наказания по статье о госизмене до пожизненного срока. Один из авторов инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что считает пожизненное заключение адекватным и справедливым наказанием за предательство.

Ранее появилась информация о том, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Алушты Альберта Круглова, обвиняемого в государственной измене и участии в террористической организации. Крымчанин размещал в соцсетях религиозно-экстремистские призывы.