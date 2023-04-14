Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело жителя Алушты о госизмене

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Алушты Альберта Круглова, обвиняемого в государственной измене и участии в террористической организации, сообщил РИА Новости представитель суда. Крымчанин размещал в соцсетях религиозно-экстремистские призывы. Заседание суда состоится 18 апреля.

В суд поступило уголовное дело в отношении гражданина Круглова Альберта Лориковича, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 275 (приготовление к госизмене) УК РФ, — говорится в сообщении суда.

До этого мужчина уже отбывал срок после того, как в 2018 году в его доме нашли два взрывчатых устройства, которые были замаскированы под термос и бутылку. Он был осужден на 1 год и 8 месяцев, а также оштрафован на 60 тысяч рублей.

Ранее в Свердловской области сотрудники ФСБ задержали супружескую пару, подозреваемую в шпионаже в пользу Украины в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В настоящее время супруги заключены под стражу.

У супругов по месту жительства были изъяты предметы шпионской деятельности. В отношении пары также возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В ходе допросов подозреваемая женщина созналась, что передала спецслужбам Украины чертежи за вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.