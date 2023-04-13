В Госдуме объяснили ужесточение ответственности за госизмену Депутат Пискарев назвал пожизненное заключение адекватным наказанием за госизмену

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Наказание за государственную измену должно быть адекватным, то есть максимально жестким, убежден руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, выступивший соавтором соответствующих поправок в Уголовный кодекс. В интервью «Парламентской газете» депутат объяснил, что за госизмену нужно ввести пожизненное лишение свободы, поскольку раскрытие гостайн наносит стране большой ущерб.

Ущерб, который наносят своей стране изменники, выдавая государственные секреты, очень велик. И измеряется он не только в деньгах, но и в сломанных человеческих судьбах, в ослаблении обороноспособности страны. Считаю, что пожизненное заключение будет адекватным наказанием за предательство. Пусть оно будет долгим и тягостным, но зато справедливым, — подчеркнул парламентарий.

При этом, по его словам, право на условно-досрочное освобождение должно появляться у таких осужденных не раньше чем через 25 лет при условии примерного поведения.

Политик также отметил, что предатели могут встречаться среди военных, разведчиков, дипломатов, ученых, однако дело не в роде занятий изменника, а в его личностных качествах и готовности пойти на это низкое преступление. И имена предателей, за редкими исключениями, история не хранит.

Я не знаю случая, чтобы кому-то те пресловутые тридцать серебреников принесли счастье. Иуда, как известно из библейской истории, пошел и удавился. Изменников Родины ждет презрение и забвение. Но, возможно, осознание, что за свою низость придется провести остаток дней в душной камере за решеткой, остановит тех, кто склонен к измене, но еще не сделал роковой для него шаг, — высказал мнение Пискарев.

Ранее в Генпрокуратуру РФ было направлено обращение с просьбой включить народную артистку России Лию Ахеджакову в реестр иноагентов, лишить ее всех наград и почетных званий, а также возбудить против нее уголовное дело по статье о государственной измене за выступления против СВО.