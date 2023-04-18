Госдума поддержала поправки о пожизненном сроке за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Депутаты Госдумы поддержали поправки о пожизненном лишении свободы для признанных виновными в совершении государственной измены. В настоящее время наказание составляет 20 лет заключения со штрафом до 500 тысяч рублей. Поправки вносятся в статью 275 УК РФ «Государственная измена», передает РИА Новости.

После принятия соответствующего закона наказание в виде пожизненного срока может грозить тем, кто обвиняется в шпионаже, выдаче иностранцам сведений, составляющих государственную тайну, переходе на сторону противника, а также в оказании финансовой, материально-технической, консультационной или иной поддержки другому государству в деятельности, которая направлена против РФ.

Также парламентарии приняли поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. По первому пункту предлагается ввести наказание на срок до 20 лет лишения свободы. Действующее законодательство предполагает потолок в 15 лет. По поводу совершения террористического акта поправки предлагают ввести аналогичные изменения.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. При выявлении нарушения предписаний Минюста ведомство направит уведомление с указанием нарушения и срока его устранения, который не должен составлять менее месяца.