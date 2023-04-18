Иноагенты могут получить крупный штраф за игнорирование предписаний Минюста Депутат Пискарев: иноагентов следует штрафовать за игнорирование предписаний Минюста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Пискарев

В Госдуме предложили штрафовать на сумму до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Поправки в законодательство рассмотрят сегодня.

В Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах: на граждан в размере до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — до 100 тысяч рублей, на юридические лица — до 300 тысяч рублей, — написал Пискарев.

При выявлении факта нарушения предписаний Минюста ведомство направит уведомление с указанием нарушения и срока его устранения, который не должен составлять менее месяца. Также иноагентам хотят запретить получение государственной имущественной поддержки.

Кроме того, комиссия подготовила закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», так как на данный момент осуществляется контроль исключительно за иноагентами.

Ранее Пискарев назвал пожизненное заключение адекватным наказанием за госизмену, так как раскрытие гостайн наносит стране большой ущерб. Как пояснил Пискарев, выдавая государственные тайны, «предатели» не только лишают страну денег, но также ломают человеческие судьбы и ослабляют обороноспособность страны.