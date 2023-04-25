Ростовский военнослужащий проведет за решеткой 14 лет за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ефрейтор Илья Трачук решением Южного окружного военного суда Ростовской области получил 14 лет колонии строгого режима по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне, передает ТАСС. Он также лишен воинского звания. Слушание проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат гриф «секретно».

Приговором Южного окружного военного суда Трачуку назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с лишением воинского звания «ефрейтор», — заявили в суде.

В 2022 году обвиненный дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

В апреле Госдума приняла поправки, предполагающие ужесточение наказания по статье о госизмене до пожизненного срока. Один из авторов инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что считает пожизненное заключение адекватным и справедливым наказанием за предательство.

Ранее появилась информация о том, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Алушты Альберта Круглова, обвиняемого в государственной измене и участии в террористической организации. Крымчанин размещал в соцсетях религиозно-экстремистские призывы.