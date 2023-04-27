Россиянина задержали по подозрению в госизмене ФСБ задержала россиянина Расулова по делу о госизмене

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина России Р. Расулова по подозрению в госизмене. В ходе сегодняшнего слушания в Лефортовском суде они потребовали заключить мужчину под стражу, сообщается на сайте Мосгорсуда. Подробности дела не приводятся ввиду секретности.

[В суд поступило] ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Расулова Р. Н. (п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ; ст.108 УПК РФ), — говорится на сайте суда.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Довгань по делу о государственной измене. Мера пресечения была избрана ему по ходатайству ФСБ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Также сообщается, что 20 апреля Лефортовский суд отправил под арест еще одного гражданина РФ по фамилии Плыске, которому также вменяется государственная измена.

26 апреля Совет Федерации РФ одобрил закон о введении за государственную измену наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, будет наказываться сроком до пяти лет заключения.