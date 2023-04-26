Совфед одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации РФ одобрил закон о введении за государственную измену наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты парламента Кроме того, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, будет наказываться сроком до пяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Статья 57 «Пожизненное лишение свободы» Уголовного кодекса Российской Федерации дополняется новым основанием — совершение особо тяжких преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства — в случае совершения которых может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, — говорится в заключении конституционного комитета Совфеда.

Кроме того, сенаторы одобрили наказание до 12 лет лишения свободы за нападение на представителя иностранного государства. Если нападение совершено для провокации войны или осложнения международных отношений, то наказание повышается до 20 лет заключения.

Ранее Конституционный комитет Совета Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ и за действия, угрожающие нацбезопасности.