Совфед одобрил лишение приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

Конституционный комитет Совета Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ и за действия, угрожающие нацбезопасности. В законе предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении российского гражданства, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

В список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, за которые могут лишить приобретенного гражданства, добавлены ряд статей УК РФ, в том числе: 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну), 207(заведомо ложное сообщение об акте терроризма), 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), 279 (вооруженный мятеж), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).

Также сенаторы одобрили закон о ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила поправку к проекту закона «О гражданстве России», которая предполагает лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил страны. Также гражданства будут лишать за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, и за участие в нежелательных иностранных или международных НПО.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что в России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев, которые поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.