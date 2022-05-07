В московском метро поймали домогавшегося детей «Учителя года»

Министерство внутренних дел Российской Федерации / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Сокольнической ветке московского метро за приставания к детям задержали 32-летнего Сергея Кочережко, учителя истории из Тольятти, в 2015 году удостоившегося звания «Учитель года России», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным следствия, мужчина прямо в вагоне метро снял штаны и стал показывать детям свои гениталии. Школьники пожаловались родителям, после чего они обратились в компетентные органы. Учителя задержали на той же ветке спустя неделю после случившегося.

Отмечается, что инцидент произошёл в апреле на «Чистых прудах». Девочки испугались и выбежали на ближайшей станции, после чего рассказали о случившемся родителям. Преподавателя арестовали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия».

Известно также, что после 2015 года Кочережко регулярно участвовал в образовательных конференциях, получал награды от президента Владимира Путина и детском центре «Артек».

Ранее костромского тренера местной женской футбольной команды «Пантера» на два месяца посадили под стражу по подозрению в домогательствах к несовершеннолетним игрокам клуба. Он подозревается в совершении преступлений по части 3 статьи 135, части 1 статьи 134 УК РФ «Развратные действия в отношении двух или более лиц, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет». Против него дали показания три девочки в возрасте от 15 до 16 лет. Сам подозреваемый вину не признал.