Арестован тренер, подозреваемый в домогательствах к несовершеннолетним

Суд Костромы арестовал сроком на два месяца тренера местной женской команды «Пантера». Футбольный специалист подозревается в домогательствах к несовершеннолетним игрокам клуба, сообщает официальный Instagram судов общей юрисдикции Костромской области.

Суд с учетом представленных материалов дела, а также исходя из характера инкриминируемого преступления, постановил избрать меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу сроком на два месяца, – говорится в сообщении .

В материалах дела сообщается, что против тренера дали показания три девочки в возрасте от 15 до 16 лет. Сам подозреваемый вину не признал.

Тренер подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 134 УК РФ («Развратные действия в отношении двух или более лиц, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет»).

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