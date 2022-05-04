В московских автозаках можно будет сходить в туалет и прохладиться

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице появятся автозаки повышенной комфортности. Их оборудуют кондиционерами и туалетами, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она надеется, что новые машины будут использоваться уже в этом году, передаёт РИА Новости.

Будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей, — сказала Потяева.

Омбудсмен отметила, что эта тема беспокоила людей. Теперь проблему будет решена.

Потяева также отметила, что в Москве совместно с Депздравом были решены медицинские вопросы, возникающие в СИЗО. Так, по данным правозащитницы, все желающие, которые находились в СИЗО в момент вакцинации, смогли получить прививки, Кроме того, Потяева отметила, что роженицы, находящиеся под стражей, теперь получают набор для новорожденного, который положен всем мамам столицы.