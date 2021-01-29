Омбудсмен предостерегла граждан от участия в акции 31 января

https://static.news.ru/photo/58d46bde-623e-11eb-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сторонники блогера и оппозиционера Алексея Навального собираются 31 января вновь выйти на несогласованные акции в его поддержку. Как заявила уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева, людям стоит много раз подумать, прежде чем нарушать закон.

Выход на подобные акции является в любом случае нарушением закона. Особенно хотела бы обратиться к родителям детей подросткового возраста, чтобы они осуществляли контроль за своими детьми, чтобы они обязательно провели с ними необходимые беседы о том, что эти акции запрещены, — приводит слова Потяевой РИА Новости.

Она заметила, что существует множество способов выразить отношение к определённой ситуации, оставаясь при этом в рамках законодательства и не призывая других людей к нарушениям. Потяева также отметила, что уполномоченный по правам человека работает на акциях в качестве наблюдателя и при необходимости вмешивается в конфликты.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Силовики задержали несколько тысяч их участников, в том числе около 300 несовершеннолетних.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало рекомендации для граждан своих стран в связи с планирующимися 31 января акциями. В сообщении говорится, что протесты планируются по всей России, а иностранным гражданам следует сохранять бдительность и избегать районов проведения мероприятия.