В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов Во Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали около 30 рейсов и четыре отменили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Внуково

В трех московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания». Во Внуково, Домодедово и Шереметьево около 30 лайнеров должны с опозданием, но покинуть воздушную гавань, отбытие еще четырех отменено.

По информации сервиса на 07:22 мск, во Внуково задержаны четыре рейса, в Домодедово — 18 рейсов, отменены четыре и один рейс соответственно. В Шереметьево восемь самолетов пока ожидают вылета.

Что стало причиной массовой задержки, пока неизвестно. Пресс-службы аэропортов информацию не комментируют.

10 сентября по меньшей мере 22 авиарейса задержали в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также сообщалось, что еще четыре рейса были отменены.

До этого сообщалось, что в Москве в ночь на воскресенье, 27 августа, были задержаны порядка 23 авиарейсов. Причиной этого стал сильный туман. По имеющимся данным, в аэропорту Внуково были задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — пять, в Домодедово — шесть и еще один оказался отменен.

О массовой отмене и задержке рейсов сервис «Яндекс.Расписания» сообщал также 2 августа. Причины изменений в расписаниях полетов в столичных воздушных гаванях не называли.