В аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 25 авиарейсов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовая отмена и задержка авиарейсов произошла в трех аэропортах Москвы, сообщает сервис «Яндекс. Расписания». Причины изменений в расписаниях полетов в столичных авиагаванях не называются.

В аэропорту Внуково отменено 11 рейсов и еще шесть задержано. В Домодедово три вылета отменены и столько же задержаны. В Шереметьево задержаны два рейса.

В начале июля более десяти самолетов, пунктом назначения которых является аэропорт Внуково, перенаправили в другие столичные терминалы. Речь шла о рейсах из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми. Кроме того, около десяти рейсов оказались задержаны. Из Внуково с опозданием вылетели самолеты, направляющиеся в Дубай, Саратов, Сочи, Тамбов, Самару, Газипашу, Минеральные Воды, Анталью и Ташкент.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, согласно которому штрафы за задержку рейсов и доставку багажа для авиакомпаний повышены в четыре раза. В соответствии с новым законом в Воздушном кодексе России будет закреплена новая норма, согласно которой за просрочку доставки пассажира, багажа или груза перевозчик будет обязан выплатить штраф по претензии. Сумма штрафа будет составлять 100 рублей за каждый час опоздания, но не более 50% стоимости услуги. Такая норма вступит в силу с 1 апреля 2024 года.