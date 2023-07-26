Штрафы за задержку рейсов для авиакомпаний в России повысили в четыре раза Госдума утвердила в третьем чтении законопроект о повышении штрафов для авиакомпаний

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты Госдумы утвердили в третьем чтении законопроект, согласно которому штрафы за задержку авиарейсов и доставку багажа для авиакомпаний повышены в четыре раза. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.

В соответствии с новым законом в Воздушном кодексе России будет закреплена новая норма, согласно которой за просрочку доставки пассажира, багажа или груза перевозчик будет обязан выплатить штраф по претензии. Сумма штрафа будет составлять 100 рублей за каждый час опоздания, но не более 50% стоимости услуги.

Такая норма вступит в силу с 1 апреля 2024 года. До сих пор штраф составлял 25 рублей. Вопрос его повышения впервые подняли еще в 2018 году. Тогда же соответствующий законопроект приняли в первом чтении. Авторы инициативы считают, что с повышением штрафов увеличится и ответственность перевозчиков за задержку вылета самолета.

Ранее сообщалось, что в России будут штрафовать водителей электросамокатов, причем наравне с владельцами автомобилей. Письмо с соответствующими правками в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) Министерство транспорта направило в Государственную думу.

На данный момент КоАП устанавливает штрафы только для велосипедистов и «других лиц», участвующих в дорожном движении. Из-за этой нечеткой формулировки, водители самокатов часто избегают штрафов. Также стоит отметить, что максимальный размер штрафа составляет 1,5 тысячи рублей. Эксперты считают, что штрафы для пользователей средств индивидуальной мобильности должны быть сопоставимы со штрафами для водителей автомобилей, которые могут достигать 30 тысяч рублей.