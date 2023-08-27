Более 20 рейсов задержали в московских аэропортах из-за сильного тумана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве в ночь на воскресенье, 27 августа, задержаны порядка 23 авиарейсов, следует из данных «Яндекс.Расписания». Причиной задержек стал сильный туман.

По имеющимся данным, в аэропорту Внуково были задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — пять, в Домодедово — шесть и еще один оказался отменен.

При этом руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее сообщил, что в выходные в Москве и Московской области ожидается преимущественно солнечная погода.

Ранее о массовой отмене и задержке рейсов сервис «Яндекс.Расписания» сообщал 2 августа. Тогда в аэропорту Внуково было отменено 11 рейсов и еще шесть задержано. В Домодедово три вылета отменены и столько же задержаны. В Шереметьево задержаны два рейса. Причины изменений в расписаниях полетов в столичных авиагаванях не называли.

В начале июля более десяти самолетов, пунктом назначения которых является аэропорт Внуково, перенаправили в другие столичные терминалы. Речь шла о рейсах из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми. Кроме того, около десяти рейсов оказались задержаны. Из Внуково с опозданием вылетели самолеты, направляющиеся в Дубай, Саратов, Сочи, Тамбов, Самару, Газипашу, Минеральные Воды, Анталью и Ташкент.