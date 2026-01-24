В МГУ в честь праздника разливали медовуху

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ) прошла традиционная церемония розлива безалкогольной медовухи в честь Дня российского студенчества, передает ТАСС. Ректор Виктор Садовничий признался, что мед для напитка собирал сам.

В университете должны быть учеба, наука, культура и веселье. Так вот, мы все выполняем: и служим науке, и учим. У нас [есть] театр. <…> А вот и веселье — медовуха. Я могу сказать, что она прекрасна, — сказал Садовничий.

Традиция варить напиток появилась у ректора после поездки в Суздаль, где он вдохновился старинными рецептами. В этом году запасов напитка хватило на 800 порций.

Ранее в Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов в Татьянин день (25 января) по всей России. Сейчас каждый субъект Федерации решает этот вопрос самостоятельно.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России специальную стипендию для семейных студентов, обучающихся очно. Ее размер мог бы составлять один прожиточный минимум на каждого учащегося.